В оточенні Путіна боротьба: кому вигідне вторгнення в Україну

Леонід Гозман заявив, що дії Путіна тільки здаються нелогічними. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація влаштована так, що про її цілі можна дізнатися лише від її президента Володимира Путіна.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв.

Реклама

"Росія знову не прийшла на війну – вже вчетверте. Та ескалація, яку ми спостерігаємо, має зовсім іншу мету і розрахована на інший масштаб протистояння Росії та НАТО, Росії та США, до сценарію якого питання війни проти України не входить", – сказав він.

"Інша мета"

Також Ігор Князєв зазначив, що зараз спостерігається спад медійної активності.

"Думаю, що спочатку ніхто не хотів нападати на Україну і той сценарій, заради якого все це затівалося, мав зовсім іншу мету, про яку ми дізнаємося вже досить скоро – гадаю, що після повернення Володимира Путіна з Пекіна", – розповів політтехнолог.

На його думку, Росія влаштована так, що про її цілі можна дізнатися лише від Путіна.

Україна-США

При цьому політолог із США Андрій Піонтковський в ефірі програми "Сьогодні Вечером" на телеканалі "Україна 24" заявив, що йому незрозуміла дискусія між Офісом президента України та адміністрацією США щодо ступеня загрози з боку Росії.

Реклама

"Я розумію, що можуть бути різні оцінки. Але вона (дискусія – прим. ред.) набуває ворожого характеру. Американців звинувачують офіційні особи України в тому, що вони нагнітають загрозу. На мою думку, риторика абсолютно недоречна. Знаю, скільки зусиль тут друзям України варто домогтися допомоги та підтримки США", – сказав політиколог.

За його словами, такі звинувачення на адресу США посилюють позицію російського лобі у політикумі США.

Окрім цього він заявив, що у верхівці російської влади відбувається серйозна боротьба, оскільки там уже звучить інша риторика:

"Не треба нам вторгатися в Україну, тому що на це чекають наші вороги і це буде нашою великою помилкою". Це свідчить, на мою думку, про дуже серйозну боротьбу, яка відбувається у верхівці російської влади".

Також Андрій Піонтковський сказав, що позиція союзників України змінилася дуже на користь самої України:

Реклама

"І раптом в Україні невдоволення через цю допомогу. Ви що хочете, щоб вони вам перестали давати озброєння? Якщо вони навіть перебільшують небезпеку – це добре... Мені незрозумілий конфлікт, який виник на рівному місці... Санкції (проти Росії – прим. ред.) ще не введені, але вже працюють, оскільки у вищих колах російської влади вже виникла така "активна партія", яка стверджує, що не треба вторгатися в Україну".

Своєю чергою російський політик Леонід Гозман в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" зазначив, що чим більш авторитарний режим, тим більша особистість першої особи на ньому відбивається.

"Це видно навіть у мові. Ось ми говоримо "гітлерівська Німеччина", але ми не говоримо "меркелівська Німеччина", хоч Меркель так довго була при владі. Ми говорили "сталінський Радянський Союз", але ми не говоримо "горбачовський Радянський Союз". І ми говоримо "путінська Росія", тому що особистість першої особи відбивається на авторитарній країні", – сказав він.

Біографія Путіна

За словами політика, Путін працював офіцером КДБ – і, мабуть, не надто успішним.

"Якби мене запитали, яким професіям треба заборонити обіймати державні посади, я б сказав, що діючим офіцерам розвідки. Будь-якої країни, тому що робота в розвідці абсолютно особлива – робота над законом, поза законом, з підвищеною ідеєю таємності. Це абсолютно протилежно громадянській публічній політиці", – розповів Гозман.

Також він сказав, що президент РФ залишився такою самою людиною, якою і був:

"Путін – чекіст. Для мене це гірше за СС. Він, звичайно, залишився такою ж людиною, якою він був колись. Люди взагалі змінюються дуже слабо... Мені здається, що він стає самим собою".

"Зовсім не безпека"

Крім цього, Леонід Гозман заявив, що дії Путіна лише здаються нелогічними:

"Але вони внутрішньо логічні, тому він та його товариші настільки не поважають і зневажають Захід, що думали – це моя реконструкція, – що Захід злякається такого нахабного хуліганства. А Захід не злякався".

За його словами, ціль Путіна – зовсім не безпека Росії:

"Якби його вона хвилювала, то він би вів переговори не про те, чи вступати Україні в НАТО... а пішов би на те, що йому зараз запропонували (про розміщення озброєння – прим. ред.). На мій погляд, справжня його мета – це власна велич і країни у його розумінні".

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент має план дій на випадок "особливого періоду" в Україні .

"Звичайно, ми готові до розвитку подій, встановлених законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли може бути в Україні запроваджено особливий період. Я не називатиму, щоб зараз це не поширювалося у ЗМІ. Звичайно, план є", – сказав Стефанчук.

Читайте також: