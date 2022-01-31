Кремль "напружився" через британські санкції проти олігархів

Введення санкцій також може позначитися на інвестиційному кліматі Лондона

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Погрози Великої Британії запровадити економічні санкції проти російських компаній та олігархів, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним, викликали тривогу у Кремлі. Про це пише видання Sky.

Британський уряд заявив, що введе санкції проти підприємств і людей, котрі дуже тісно пов'язані з Путіним, якщо Росія вдасться до будь-яких дій проти України.

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"Ми абсолютно ясно розуміємо, що якщо Росія вживатиме подальших дій проти України, то ми ще більше посилимо режим санкцій щодо тих підприємств і людей, які мають найтісніші зв'язки з Кремлем", – заявив виданню головний секретар казначейства Саймон Кларк.

Росія розповіла, чим це загрожує

У РФ вважають, що такі дії матимуть неприємні наслідки, завдавши збитків британським компаніям.

Водночас, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо санкції буде введено проти російського бізнесу, то це насамперед позначиться на інвестиційному кліматі Великої Британії та сприятиме напруженості в Європі.

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Також він зазначив, що Росія реагуватиме на будь-які подібні дії, виходячи зі своїх інтересів.

Водночас, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що блокування рахунків не вплине на позицію Росії.

"Володимиру Путіну наплювати на тих людей, які підпадуть під санкції. Олігархи мовчки втрачатимуть гроші, ніхто і голосу не підвищить, це безсловесні постаті", – сказав він в ефірі телеканалу Україна 24 .

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Санкції проти РФ

Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-достатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.