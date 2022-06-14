У посольстві Франції спростували візит Макрона до Києва

Ймовірно, поки що Макрон не збирається до Києва/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

У посольстві Франції в Україні спростували заяву першого радника посла Франції Бруно Коссанеля стосовно можливого візиту в Україну президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомили в пресслужбі посольства Франції в Україні.

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Деталі

"Перший радник посольства Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар стосовно можливого візиту президента Макрона в Україну. Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналісту "Суспільного" у відповідь на його питання", — йдеться у повідомленні.

Що було до цього?

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня. Про це повідомляє газета La Stampa.

Як повідомляється, вони приїдуть до столиці України, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та "позначити всю підтримку трьох найбільших європейських країн".

Водночас візит лідерів відбудеться напередодні засідання Євроради 23-24 червня, де Україні можуть надати статус держави-кандидата до Європейського Союзу, а також саміту НАТО в Мадриді 28-30 червня.

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Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Крім того, ми писали, що Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії".