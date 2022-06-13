Шольц, Макрон та Драгі їдуть до Києва: ЗМІ назвали дату

Лідери країн зустрінуться з президентом України

Візит лідерів відбудеться напередодні засідання Євроради. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід продовжує підтримувати Україну – президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня.

Про це повідомляє газета La Stampa.

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Що відомо

Як повідомляється, вони приїдуть до столиці України, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та "позначити всю підтримку трьох найбільших європейських країн".

Водночас візит лідерів відбудеться напередодні засідання Євроради 23-24 червня, де Україні можуть надати статус держави-кандидата до Європейського Союзу, а також саміту НАТО в Мадриді 28-30 червня.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що трьох провідних політиків ЄС із Німеччини, Франції та Італії незабаром можна буде побачити в Києві. За інформацією Bild am Sonntag, урядові круги Франції та України мають конкретні плани поїздок.

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Зазначимо, що коаліція президента Франції Еммануеля Макрона "Разом!" перемагає в першому турі парламентських виборів із результатом 25,71% після обробки 100% голосів.