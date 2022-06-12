Байден заявив про головну мішень Путіна у війні проти України

Президент РФ не лише руйнує наші міста, також він хоче знищити українську культуру

Байден пообещал Украине помогать держать отпор российской агрессии / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну спрямоване на знищення її культури, і саме тому Америка та її союзники продовжать підтримувати країну. Про це повідомив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент РФ хоче знищити українську культуру, бо вважає, що її незалежної не існує. Подивіться, що він робить: стирає з лиця землі не лише те, що залишилося, а знищує всі їхні культурні центри – музеї, школи, історичні пам'ятки. Він намагається знищити культуру", – сказав американський лідер.

Байден зазначив, що позиція залишитися осторонь у цій ситуації і не підтримувати Україну просто неприпустима, і тому США продовжуватимуть надавати Києву допомогу, навіть попри власні економічні проблеми.

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"Але побічний ефект – я сказав про нього ще тоді, коли ми вирішили, що збираємося допомогти Україні – мав на увазі, що це також коштуватиме нам, західним, європейським країнам та НАТО", – наголосив Байден.

За словами Байдена, зараз він із союзниками шукають рішення для експорту українського зерна.

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