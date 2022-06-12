Байден заявил о главной мишени Путина в войне против Украины

Вторжение России в Украину направлено на уничтожение ее культуры, и именно поэтому Америка и ее союзники продолжат поддерживать страну. Об этом сообщил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент РФ хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что ее независимой не существует. Посмотрите, что он делает: стирает с лица земли не только то, что осталось, а уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, исторические достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру", – сказал американский лидер.
Байден отметил, что позиция остаться в стороне в этой ситуации и не поддерживать Украину просто недопустима, и поэтому США будут продолжать оказывать Киеву помощь, даже несмотря на собственные экономические проблемы.
"Но побочный эффект – я сказал о нем еще тогда, когда мы решили, что собираемся помочь Украине – имел в виду, что это также будет стоить нам, западным, европейским странам и НАТО", – подчеркнул Байден.
По словам Байдена, в данный момент он с союзниками ищут решения для экспорта украинского зерна.
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и раньше, поскольку у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины, и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.