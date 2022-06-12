Байден заявил о главной мишени Путина в войне против Украины

Президент РФ не только разрушает наши города, также он хочет уничтожить украинскую культуру

Байден пообещал Украине помогать держать отпор российской агрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение России в Украину направлено на уничтожение ее культуры, и именно поэтому Америка и ее союзники продолжат поддерживать страну. Об этом сообщил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент РФ хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что ее независимой не существует. Посмотрите, что он делает: стирает с лица земли не только то, что осталось, а уничтожает все их культурные центры – музеи, школы, исторические достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру", – сказал американский лидер.

Байден отметил, что позиция остаться в стороне в этой ситуации и не поддерживать Украину просто недопустима, и поэтому США будут продолжать оказывать Киеву помощь, даже несмотря на собственные экономические проблемы.

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"Но побочный эффект – я сказал о нем еще тогда, когда мы решили, что собираемся помочь Украине – имел в виду, что это также будет стоить нам, западным, европейским странам и НАТО", – подчеркнул Байден.

По словам Байдена, в данный момент он с союзниками ищут решения для экспорта украинского зерна.

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