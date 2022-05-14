У Путіна є "ядерний план" з анексії півдня та сходу України – американські аналітики

Російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей в Україні

Путін погрожує ядерною зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, має намір найближчими місяцями анексувати окуповані південь та схід України безпосередньо до складу РФ. Тоді він, ймовірно, заявить, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, поширюється на ці нещодавно анексовані території.

Про це пише американський аналітичний центр ISW.

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Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновить стримування РФ.

Американські аналітики вважають, що російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей із забезпечення безпеки Донецької та Луганської областей і навряд чи це зроблять.

Якщо Путін зрозуміє свою військову слабкість, він, швидше за все, поквапиться з анексією і швидко запровадить ядерне стримування у спробі зберегти контроль над українською територією, яку окупує Росія. Якщо Путін вважає, що російські сили здатні на додаткові успіхи, він, швидше за все, відкладе анексію, сподіваючись захопити з їхньою допомогою більше території.

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У цьому випадку його погане керівництво та українські контрнаступи можуть призвести російську армію до колапсу. Путін також може спробувати стримати російські атаки, одночасно мобілізувавши додаткові сили.

Плани Кремля

Кремль, ймовірно, планує анексувати велику частину української території, яка наразі окупована російськими військами — частини Херсонської та Запорізької областей на півдні та райони Донецької та Луганської областей на сході, які контролюють російські війська та їхні маріонетки.

До умов окупації входять: заміна місцевих ЗМІ керованими Кремлем ЗМІ, встановлення російського інтернету та мереж зв'язку, насильницьке переведення місцевої економіки на російський рубль, викрадення, страта та заміна місцевих українських чиновників російськими колаборантами, а також, ймовірно, полювання та усунення активістів та партизан.

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