У Пентагоні розповіли, скільки російських БТГ воюють зараз в Україні

За даними Пентагону, кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати

В Пентагоні розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія наразі перекинула в Україну 105 батальйонних тактичних груп окупантів. Вони зараз перебувають на Донбасі чи на півдні України.

Про це в Twitter 13 травня повідомив Джек Детч, репортер Пентагону з питань зовнішньої політики та національної безпеки.

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"Росія перекинула в Україну 105 батальйонних тактичних груп, усі вони на Донбасі чи на півдні", – написав Детч.

Цього тижня таких БТГ було 90. Росія почала конфлікт приблизно зі 120 БТГ. Кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

Ситуація в Україні

На 77-му добу героїчного протистояння України російському військовому вторгненню противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Він дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".