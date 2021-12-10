У РФ депутат засвітився голяка на важливій нараді в Zoom (відео)

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Голова свердлівського партійного осередку "Яблуко" Максим Петлін під час онлайн-наради в Zoom роздягнувся догола перед колегами. Відео інциденту в Telegram-каналі опублікували російські ЗМІ.
Відома петербурзька партія обговорювала свої права та обов'язки на онлайн-зустрічі. Переговори присвятили догани мундепу Ливарним округом у Петербурзі Філіппу Погоролеву. Він нібито створював усередині "яблучників" обстановку нетерпимості та ворожнечі.
Розстебнувши штани, Петлін пройшовся перед учасниками онлайн-зустрічі, голий нижче пояса. Багато колег обрали зробити вигляд, що нічого не помітили, але керівник фракції в петербурзькому ЗакСек Борис Вишневський не змовчав і зробив однопартійцю публічну догану.
Інші курйози в онлайн
- 16 квітня канадський депутат і юрист з екологічного права Вільям Амос неабияк здивував своїх колег під час онлайн-засідання палати громад. Чоловік постав перед ними у такому вигляді, що учасники наради мусили ховати очі від сорому.
- До речі, раніше ми писали, як один із учасників муніципальної ради у бразильському місті Ріо-де-Жанейро забув відключити програму для відеоконференцій Zoom та у прямому ефірі зайнявся сексом зі своєю дівчиною.
- А ось американський чиновник Кріс Платцер, який працював фахівцем із планування міста Вальєхо у штаті Каліфорнія (США), звільнився після того, як під час робочої зустрічі у Zoom кинув свого кота на підлогу й пив пиво.