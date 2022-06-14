У РФ показали карту, як хочуть поділити Україну на округи

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

На Економічному форумі у російському місті Санкт-Петербурзі показали схему адміністративно-територіального розчленування України у разі її окупації. Схема розрахована на "перехідний період" – 3-5 років.

Карту з розподілом України оприлюднив російський пропагандист Олександр Коц.

Реклама

Під номером 1 фігурує так званий "Західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.

Під номером 2 фігурує так званий "Центральний територіальний округ" у складі також восьми областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) з центром у місті Київ. Інших округів на фото не видно.

Реклама

Коментуючи цю карту, український політолог Олексій Голобуцький запропонував відправити її політикам з тих країн, які пропонують Україні "примиритися з РФ".

"Ця схема чітко та однозначно свідчить, що буде, якщо Росію не знешкодити, якщо Україна не здобуде перемоги", – написав Голобуцький.

Зазначимо, у Пентагоні опосередковано підтвердили наявність таких планів у Кремля. Напередодні вони заявили, що президент РФ Володимир Путін все ще хоче захопити більшу частину України, якщо не всю країну.

Наразі російському президентові довелося звузити свої цілі у війні, заявив заступник міністра оборони США Колін Кол.

Реклама

"При цьому я не думаю, що він може досягти цих цілей", – зазначив він.

Читайте інші новини "Сьогодні":