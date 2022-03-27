У РФ придумали новий прапор (фото)

Новий прапор використовують на мітингах проти путінського режиму/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії почали використовувати "новий російський прапор". Люди асоціюють червоний колір на попередньому з кров'ю.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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"На мітингах проти війни, яку розв'язала Росія в Україні, а також в соціальних мережах і форумах в Інтернеті все частіше використовують "новий російський прапор", наполягаючи на видаленні "крові" з попереднього. Можливо, зараз ми спостерігаємо появу нового символу справжньої революції в Росії, метою якої буде повалення путінського режиму і припинення війни в Україні", — написав Геращенко в Telegram.

Парадна форма окупантів

У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.

"Ви знаєте, чи не так, що ми знайшли парадну форму військових? Я не знаю, відомо вам це чи ні, але дуже смішно, як вони готувалися. Смішно, якби не було так трагічно, так. Парад на Майдані Незалежності. – Ред.). Загалом, ось – танками пройти на третій або четвертий день (війни. – Ред.). Ну і ось..." – сказав президент.

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