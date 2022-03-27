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"Чесні обікрадені бізнесмени": Пєсков заявив, що в Росії немає олігархів

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27 березня, 00:29
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Санкції, які були введені проти російських бізнесменів, ймовірно, завдали їм колосальних збитків
Пєсков заявив, що російських олігархів пограбували/Фото: колаж: "Сьогодні"
Пєсков заявив, що російських олігархів пограбували/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у РФ немає олігархів, а західні санкції обкрадають "чесних підприємців".

Про це повідомляє російське РБК.

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"Це є абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів) грабували мандрівників – ось що сталося", – сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що "олігарх — це бізнесмен, який дістався влади, а єдиний олігарх, який останнім часом дістався влади, це експрезидент США Трамп".

"У нас, напевно, останнім олігархом, який прагнув влади, був Ходорковський", – зазначив Пєсков.

Пєсков зганьбився в інтерв'ю CNN

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN допустив обмовку, заявивши, що війна в Україні потрібна, щоб "знищити Росію на наших кордонах".

"Було ухвалено рішення провести спеціальну військову операцію, щоб знищити Росію, яка була створена на наших кордонах", – заявив Пєсков.

Після того як здивована ведуча перепитала, що він мав на увазі, речник Путіна уточнив, що говорив про "анти-Росію".

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