Історичні санкції Лондона – заморожені активи Медведєва, Пєскова та російських олігархів

За війну в Україні Велика Британія вже покарала 1000 осіб та компаній

У Медведєва та Пєскова однакові санкції / Колаж "Сьогодні"

Велика Британія розширила список санкцій фізичних осіб з Білорусі та РФ 370 прізвищами осіб, з якими заборонено мати справу та активи яких заарештовані на території Сполученого Королівства. З них 51 особа – олігархи та члени їхніх сімей.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, назвавши новий санкційний пакет "історичним раундом санкцій". Загалом кількість громадян Росії та юридичних осіб, проти яких Лондон увів санкції за вторгнення в Україну, сягнула 1000.

Реклама

Що відомо

Серед російських олігархів, на яких поширяться санкції Великої Британії, такі:

Михайло Фрідман, засновник Альфа-банку, найбільшого приватного банку Росії.

Петро Авен, був президентом Альфа-банку та співзасновником LetterOne.

Герман Хан, діловий партнер Авена та Фрідмана як в Альфа-банку, так і в LetterOne.

Олексій Мордашов, член однієї з найбагатших родин Росії. Мажоритарний акціонер сталеливарної компанії "Сєверсталь".

Андрій Мельниченко, засновник групи "ЄвроХім".

Віктор Вексельберг, власник групи "Ренова". Його власний капітал оцінюється у 6,8 мільярда фунтів стерлінгів.

Олександр Пономаренко, голова правління найбільшого аеропорту Росії "Шереметьєво".

Дмитро Пумпянський, власник та голова правління "Трубної металургійної компанії".

Вадим Мошкович, голова ради директорів групи "Русагро".

Сумарні статки олігархів під британськими санкціями оцінюється більш ніж у 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

Серед політичних союзників Путіна під санкції потрапили:

Реклама

Дмитро Медведєв, експрезидент РФ

Михайло Мішустін, чинний прем'єр-міністр Росії

Сергій Шойгу, міністр оборони Росії з 2021 року.

Серед російських пропагандистів, які були внесені до списку:

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна та офіційний представник Кремля

Марія Захарова, офіційний представник МЗС.

Також під санкції потрапила сумнозвісна "ферма тролів" – Агентство інтернет-досліджень.

Санкційний зашморг