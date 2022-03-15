Исторические санкции Лондона – заморожены активы Медведева, Пескова и российских олигархов

Великобритания расширила санкционный список физических лиц из Беларуси и РФ 370 фамилиями людей, с которыми запрещено иметь дело и активы которых арестованы на территории Соединенного Королевства. Из них 51 человек – олигархи и члены их семей.
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, назвав новый санкционный пакет "историческим раундом санкций". В целом количество граждан России и юридических лиц, против которых Лондон ввел санкции за вторжение в Украину, достигло 1000.
Что известно
В число российских олигархов, на которых распространяются новые санкции Великобритании, входят:
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- Михаил Фридман, основатель Альфа-банка, крупнейшего частного банка в России.
- Петр Авен, был президентом Альфа-банка и соучредителем LetterOne.
- Герман Хан, деловой партнер Авена и Фридмана как в Альфа-банке, так и в LetterOne.
- Алексей Мордашов, член одной из самых богатых семей России. Мажоритарный акционер сталелитейной компании "Северсталь".
- Андрей Мельниченко, основатель группы "ЕвроХим".
- Виктор Вексельберг, владелец группы "Ренова". Его собственный капитал оценивается в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов.
- Александр Пономаренко, председатель правления крупнейшего аэропорта России "Шереметьево".
- Дмитрий Пумпянский, владелец и председатель правления "Трубной металлургической компании".
- Вадим Мошкович, председатель совета директоров группы "Русагро".
Суммарное состояние олигархов под британскими санкциями оценивается более чем в 100 миллиардов фунтов стерлингов.
Среди политических союзников Путина под санкции попали:
- Дмитрий Медведев, экс-президент РФ
- Михаил Мишустин, действующий премьер-министр России
- Сергей Шойгу, министр обороны России с 2021 года.
Среди российских пропагандистов, которые были включены в список:
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина и официальный представитель Кремля
- Мария Захарова, официальный представитель МИД.
Также под санкции попала печально известная "ферма троллей" – Агентство интернет-исследований.
Санкционная удавка
- Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.
- 15 марта Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.
- Днем ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, которая вероломно вторглась на территорию Украины 24 февраля и начала войну без правил. В сообщении указано, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.