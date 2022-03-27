Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Честные обворованные бизнесмены": Песков заявил, что в России нет олигархов

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 00:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкции, которые были введены против российских бизнесменов, вероятно, нанесли им колоссальный ущерб
Песков заявил, что российских олигархов ограбили/Фото: коллаж: "Сегодня"
Песков заявил, что российских олигархов ограбили/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет олигархов, а западные санкции обворовывают "честных предпринимателей".

Об этом сообщает российское РБК.

Реклама

Подробности

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов) грабили путешественников – вот что произошло", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что "олигарх — это бизнесмен, доставшийся властям, а единственный олигарх, в последнее время доставшийся власти, это экс-президент США Трамп".

"У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", – отметил Песков.

Песков опозорился в интервью CNN

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN допустил оговорку, заявив, что война в Украине нужна, чтобы "уничтожить Россию на наших границах"

"Было принято решение провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить Россию, которая была создана на наших границах", – заявил Песков.

После того как удивленная ведущая переспросила, что он имел в виду, спикер Путина уточнил, что говорил об "анти-России".

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять