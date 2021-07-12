У РФ військові примудрилися "загубити" танк на трасі: курйозне відео

Путінська армія показала своїм співвітчизникам, як вона їх захищатиме в разі війни – це розсмішило навіть самих росіян

Російський танк перекинувся посеред траси. Фото: sakhalin.info

У Південно-Сахалінську російські військові несподівано втратили дорогою танк, який злетів з тягача і перекинувся – така "міць" армії РФ тільки розсмішила місцевих жителів. Про це пише astv.ru.

ДТП сталося на об'їзній дорозі на Троїцьке. Очевидці розповіли, що вантажівка перевозила танк з боку Аніва. У районі повороту на вулицю Фархутдінова, недалеко від АЗС, військова техніка злетіла з трала.

Судячи з усього, танк, який важить десятки тонн, був погано закріплений, а тягач, можливо, рухався занадто швидко.

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Більш того, танк ледь не розчавив легковик Toyota Mark II Wagon Qualis. Водій універсала відбувся переляком. Якби техніка впала на автомобіль, а це майже 40 тонн ваги, Toyota була б разчавлена.

Пізніше танк полили водою з пожежної машини.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок курйозів з важкою військовою технікою в Росії. Раніше російські військові на навчаннях знищили свій же танк пострілом протитанковою керованою ракетою (ПТКР).

Крім того, військові РФ примудрилися втопити танк під час форсування річки. Вони намагалися переправити бойову машину на протилежний берег, але щось пішло не так.