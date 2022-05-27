У РФ заявили про "обстріл Україною" прикордонного села та закрили його на замок (фото)

У РФ заявили, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонне село. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії заявили, що Україна нібито обстріляла прикордонне село Журавлівка Бєлгородської області, та заборонили в'їзд на територію села.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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"Обстріл" Україною

За словами губернатора, всього було "ушкоджено" 13 домоволодінь.

"Ситуація не дозволяє розпочати відновлювальні роботи. Ризикувати життям будівельників не будемо. Стан постраждалого під час вчорашнього обстрілу стабільний. Поранення середнього ступеня тяжкості, після операції перевели до палати", – написав він.

Водночас В'ячеслав Гладков навіть зазначив, що обстріл Журавлівки тривав "весь день".

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Фото – t.me/vvgladkov.

Нагадаємо, юрист Марк Фейгін заявив, що в Бєлгороді росіяни очікують, що частини Збройних сил України можуть перейти кордон і взагалі зайти до міста. Причому це серйозно обговорюється – це видно в чатах.

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