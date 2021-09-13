У Росії дівчина наклала на себе руки в прямому ефірі – відео

Дівчина впала під слова забороненої в РФ пісні. Колаж "Сьогодні"

У Росії в місті Зеленоград дівчина під час прямого ефіру в соцмережі наклала на себе руки. У цей час на фоні грала пісня групи ЛСП "Номери".

Про це повідомляє Telegram-канал "Бурхливий світ".

На записі видно, як дівчина сидить на краю балконної огорожі і слухає заборонений у РФ трек. На кадрах зрозуміло, що росіянка перебувала на великій висоті, оскільки на задньому плані виднілися дахи багатоповерхівок.

На словах "І каменем вниз ..." вона упала.

Що відомо про загиблу

За життя дівчина працювала тату-майстром. За день до самогубства вона виклала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому видно її шию з синцями.

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Росіянка перед смертю опублікувала дивне фото. Скріншот з соцмереж

Користувачі Мережі та знайомі загиблої у коментарях до цього фото висловили свої співчуття рідним і близьким тату-майстра.

Знайомі загиблої зараз з'ясовують обставини загибелі дівчини.

Чому пісню заборонили в Росії

Пісню групи ЛСП "Номери" заблокували в соцмережах на території Росії ще в 2018 році. Причиною блокування став заклик до суїциду в тексті, що порушує закон.

Однак після блокування на сайті "ВКонтакте" трек піднявся на 3-ю позицію в російському чарті iTunes.

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