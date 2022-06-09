У Росії злякалися? Скабєєва фантазує про удари по Тулі та Брянську

Пропагандистка розповіла, яка зброя може прийти до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує не лише успішно відбивати атаки російських окупантів, а й завдавати їм величезних втрат – водночас все ще чекаючи на постачання озброєння від західних країн, у тому числі й за лендлізом. Своєю чергою на російських телеканалах звертають на це пильну увагу: з одного боку з істерикою і тупотінням ніжкою, з іншого – звинувачуючи Захід у "накачуванні України зброєю".

Подібну думку висловила російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі одного з телеканалів.

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У Росії забоялися?

За її словами, президент США Джо Байден продовжує "накачувати Київ зброєю". Так, за інформацією The New York Times, в Америці схвалили постачання РСЗВ, які здатні бити на "десятки миль".

"Сьогодні, зараз вони є в розпорядженні ЗСУ. Байден водночас постачання, можна сказати, спростував, але віри Байдену немає", – заявила Скабеєва.

Фото – скриншот.

Водночас пропагандистка впевнена, що якщо зброя приїде, наприклад, до Харкова, то дістане "не лише до Бєлгорода":

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"Якщо їх поставлять, наприклад, до Харкова, то вони дістануть не лише до Бєлгорода, а й Курська, Воронежа. Навіть до Брянська і Тули".

Зброя для України

У The New York Times зазначили, що хоча офіційні особи не надали подробиць про те, які саме типи ракет будуть надані нашій країні, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) – це високоточна зброя з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку саму кількість ракет, вибухових речовин, як 500-фунтова авіабомба.

Високомобільна артилерійська ракетна система M142 на виставці World Defense Show у Саудівській Аравії. Фото – Getty Imаges.

Ракета може пролетіти понад 40 миль, що набагато перевищує радіус дії будь-якої артилерії, яку нині використовує Україна. Згідно зі звітом, опублікованим Дослідницькою службою Конгресу в червні, Пентагон витратив приблизно 5,4 мільярда доларів на покупку понад 42 тисяч таких ракет з 1998 року.

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"Сьогодні" вже писали, що Варшава готується підписати найбільший контракт на постачання зброї Україні протягом останніх 30 років. Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що США продовжать надавати Україні озброєння навіть на фоні "незначних успіхів" Росії.