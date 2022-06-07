США обіцяють швидке постачання зброї навіть попри "незначні успіхи" РФ

США продовжать надавати Україні озброєння на тлі "незначних успіхів" Росії. Білий дім робить усе можливе, щоб зброя швидко потрапляла в нашу країну.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
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За її словами, влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.
"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію", — зазначила Жан-П'єр.
Також у Білому домі наголосили, що Штати "мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили".
Джонсон готовий надати Україні саме ту зброю, яка необхідна
Президента України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, якого раніше хотіли відправити у відставку, про ситуацію на фронті.
"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки. Передусім, на Донбасі і у південних регіонах України", — зазначив президент.
Глава держави додав, що у Джонсона є "повне розуміння наших потреб і готовність надати Україні саме ту зброю, яка так необхідна, щоб захищати життя українців".