У Росії нові "хлопки" у прикордонній з Україною області

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В Курської області РФ стався обстріл села біля кордону з Україною. В результаті постраждали кілька будівель. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Сьогодні, близько п'ятої ранку, з великокаліберної зброї було обстріляно прикордонне село Олексіївка в Глушківському районі. Пошкодження отримали три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи. Постраждалих, на щастя, немає. Відповідним вогнем наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці", — заявив він.

Обстріли на території РФ

У прикордонних областях Росії з Україною неодноразово заявляли про обстріли з українського боку та вибухи. Найчастіше це відбувається у Бєлгороді, який знаходиться неподалік Харківської області.

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Крім того, на території всієї Росії регулярно відбуваються загоряння на таких об'єктах, як нафтобази, також часті випадки підпалів військкоматів.

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