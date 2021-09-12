У Росії розбився пасажирський літак. Є ті, хто вижив

На місце катастрофи виїхали рятувальні служби Росії / Колаж "Сегодня"

Вдень 12 вересня в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410. Повідомлення про це розмістила адміністрація Казачинсько-Ленського району Іркутської області.

Про це передає агентство "Інтерфакс" .

Що відомо

Джерело російських журналістів в екстрених службах стверджує, що літак впав за чотири кілометри від села Казачинське. За його словами, літак зруйнувався під час падіння, а кілька людей встигли вибратися із салону.

У МНС РФ підтвердили, що літак з 16 людьми на борту здійснив жорстку посадку. Літак упав з малої висоти. Четверо людей вижили, одна особа в критичному стані. Ще 11 людей затиснуло в салоні, в якому вони стані, невідомо.

Пізніше губернатор Ігор Кобзєв повідомив, що всі вижили.

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"Я зв'язався з пасажиркою, яка перебуває в салоні літака. Конструкція літака деформована, пасажири затиснуті. За попередньою інформацією, всі живі, розмовляють. Відбулася деформація корпусу, зі слів очевидців, пожежі немає", – наводять його слова на сайті уряду регіону.

Версії

L-410 зник з радарів, коли повторно заходив на посадку, повідомили "Інтерфаксу" в авіакомпанії "Сила", якій належить літак. За попередніми даними, літак розбився через відмову техніки, повідомили в оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи. Серед версій авіакатастрофи – помилка екіпажу в умовах туману і відмова двигуна.

"За попередніми даними, на борту сталася відмова техніки, екіпаж повідомив про це диспетчеру, потім виконав аварійну посадку в тайзі", – розповіло джерело "Інтерфаксу".

Наразі відомо, що один пілот загинув, другого чекає допит. "Основною вважається версія відмови двигуна, однак помилку екіпажу під час заходу на друге коло не можна відкидати. За першої ж можливості пілоти будуть опитані на предмет відповідності їхніх дій протоколу", – повідомив представник оперативного штабу на місці надзвичайної події.

Let L 410 Turbolet