У Росії військових змусять вивчати статтю Путіна про Україну

У Міноборони РФ стверджують, що теза про єдність українського, білоруського та російського народів "поділяється всіма російськими військовослужбовцями"

Статтю Володимира Путіна про Україну будут вчити військові / колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Сергій Шойгу наказав внести статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як одну з обов'язкових тем для занять російських військовослужбовців з військово-політичної підготовки.

Про це з посиланням на джерела в Міноборони Росії повідомило РБК.

За словами співрозмовника видання, таке рішення нібито ухвалене через "великий позитивний відгук" серед військових, особливо з "українським корінням".

"Через велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів на Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі", – зазначив він.

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Співрозмовник видання додав, що ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів "поділяється всіма російськими військовослужбовцями".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу. Як на це відреагували в Україні.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський нагадав господареві Кремля, що Україна і РФ не братні народи.