Згадав Медведчука. Путін вирішив пояснити, навіщо писав статтю про Україну

Президент РФ стверджує, що нібито почалася активна робота по за проєктом "Анти-Росія"

Путін в черговий раз розповів, чому "Україна - це Росія". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кілька місяців думав над своєю великою "статтею" про Україну, яка нещодавно була опублікована на сайті Кремля.

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Його коментар опублікувала прес-служба президента РФ. Господар Кремля розсипався в поясненнях про те, що відчуває загрозу і згадав про арешт кума Медведчука.

"Назва цього матеріалу "стаття" – це умовна назва, бо це все-таки трохи більше, ніж стаття. Це аналітичний матеріал, заснований на історичних фактах, подіях, на історичних документах", – сказав він.

Говорячи про причини, чому він вирішив написати статтю, Володимир Путін сказав: "складаються умови, які якісно змінюються в порівнянні з тим, що було ще зовсім недавно".

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Президент РФ знову заявив, що нібито почалася активна робота по за проєктом "Анти-Росія". Путін дав зрозуміти, що проросійські сили на території України мають його повну підтримку.

"Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Медведчуком. При цьому органи влади України приймають абсолютно неправові рішення навіть поза межами своєї компетенції. Тобто цим силам не дають жодних шансів на легальну політичну роботу. Ось ця інша обставина і дуже, на мій погляд, важлива", – заявив Путін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський похвалив російського колегу Володимира Путіна, що він опублікував статтю про Україну українською мовою. Тільки нагадав господареві Кремля – Україна і РФ не братні народи.