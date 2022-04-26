У Росії озброєний чоловік розстріляв дітей у дитсадку (відео)

Росіянин з рушницею влаштував бійню в дитячому садку / Фото: Колаж: Сьогодні
В Ульяновській області РФ 26 квітня чоловік з рушницею прийшов у дитячий садок, застрелив двох дітей і виховательку, а потім наклав на себе руки.
Як повідомляє Telegram-канал "112", трагедія сталася у селищі Вешкайма у дитячому садку "Рябінка". Невідомий прийшов у дитячий садок під час тихої години, коли діти спали. За попередньою інформацією, охорони в установі не було, лише тривожна кнопка.
Чоловік поранив у руку співробітницю, яка стояла на вході, потім пройшов на другий поверх, застрелив виховательку й двох дітей – 5-річного хлопчика та 6-річну дівчинку. Після цього чоловік вистрілив собі в голову.
ЗМІ встановили особу ймовірного злочинця – це 26-річний Руслан Ахтямов. Мотив злочину поки що невідомий. За словами знайомих, хлопець вів замкнутий спосіб життя.
Повідомляється, що вранці Ахтямов разом з батьком та сусідом-пенсіонером поїхав у ліс постріляти з рушниці.
Випадки стрілянини і нападів у російських навчальних закладах
- 3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею у московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому був вбитий співробітник поліції, ще один отримав поранення. Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивстві та замаху на життя співробітників правоохоронних органів. За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування. Цей інцидент був першим у Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.
- У березні 2017 року в гімназії підмосковного міста Люберці під час уроку фізкультури один з учнів активував пристрій для відлякування собак, внаслідок чого контузії отримали чотири людини. Пристрій був вкрадений в іншого школяра.
- 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі учень разом зі знайомим напали з ножами на учнів четвертого класу. Постраждали дев'ять дітей і вчителька. Нападники також поранили одне одного. Їм висунули звинувачення у замаху на вбивство двох і більше осіб.
- 19 січня 2018 року в школі селища Сосновий Бір у Бурятії учень напав з сокирою на дітей і вчительку, а також спробував підпалити будівлю. Постраждали шестеро дітей і викладач. Після затримання нападник вчинив спробу самогубства.
- 14 листопада 2019 року студент застосував вогнепальну зброю в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства у Благовєщенську. Загинув один учень, нападник наклав на себе руки, після того як його заблокували в одній з аудиторій.
- 11 травня 2021 року в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.