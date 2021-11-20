У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту (відео)

Погроми призвели до жорсткої відповіді з боку поліції / Колаж "Сьогодні"

У зіткнення з поліцією переросли протести в нідерландському місті Роттердам у п'ятницю ввечері, коли тисячі людей вийшли проти нових обмежень у зв'язку зі зростаючим числом хворих на коронавірус. Внаслідок зіткнень постраждали семеро людей, понад 20 було заарештовано.

Про це повідомляє видання The Gurdian.

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Зіткнення

За даними європейських ЗМІ, кілька сотень найбільш агресивних протестувальників палили поліцейські машини, велосипеди, пускали феєрверки та закидали поліцію камінням. У відповідь правоохоронці застосували водомети. Довелося навіть зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря, а також відкрити вогонь по протестувальникам.

Внаслідок зіткнень постраждали семеро людей, у тому числі є вогнепальні поранення. Понад 20 бешкетників було заарештовано. Влада чекає ще на арешти, оскільки центр міста, де сталися заворушення, має розширену мережу відеоспостереження.

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Реакція

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на прес-конференції 20 листопада.

Минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про введення в країні на три тижні часткового локдауну. Зокрема, влада вирішила запровадити COVID-перепустки для входу до громадських приміщень.

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