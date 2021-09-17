У самоізоляції Путін освоїв електронне голосування (відео)

Путін керує Росією з резиденції в Ново-Огарьово / Колаж "Сегодня"
Президент РФ Володимир Путін, що знаходиться на самоізоляції, в п'ятницю дистанційно проголосував на виборах до Держдуми. Зробив він це в своєму робочому кабінеті в резиденції в Ново-Огарьово.
Про це розповів "Інтерфаксу" прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
Як пройшло у Путіна
"Сьогодні в нашій країні почалося триденне голосування з виборів депутатів Державної думи восьмого скликання. Як бачите, в умовах санітарних обмежень, карантину, я виконав свій громадянський обов'язок онлайн, в електронному форматі. В цілому розраховую на вашу активну позицію. Зробіть свій вибір", – сказав Путін на камеру під час процедури.
Електронне голосування на виборах до Держдуми проходить в Москві, в окупованому Севастополі, Курській, Мурманській, Нижегородській, Ростовській і Ярославській областях.
Незаконні вибори
- Зараз в Росії проходять вибори до Держдуми, на яких вирішили дати право голосувати жителям окупованого Криму і жителям невизнаних самопроголошених республік на сході України, яким перед цим щедро роздавали російські паспорти.
- 8 вересня Верховна Рада підтримала постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей".
- МЗС України висловило протест Росії через проведення виборів до Держдуми на території України.