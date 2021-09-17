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В самоизоляции Путин освоил электронное голосование (видео)

Ирина Ковальчук
17 сентября, 17:42
В резиденции в Ново-Огарево президент России проголосовал за кандидатов в Госдуму

Путин управляет Россией из резиденции в Ново-Огарево / Коллаж "Сегодня"

Находящийся на самоизоляции президент РФ Владимир Путин в пятницу дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Сделал он это в своем рабочем кабинете в резиденции в Ново-Огарево.

Об этом рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как прошло у Путина

"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате. В целом рассчитываю на вашу активную позицию. Сделайте свой выбор", – сказал Путин на камеру после процедуры.

    Электронное голосование на выборах в Госдуму проходит в Москве, в оккупированном Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

    Незаконные выборы

    • Сейчас в России проходят выборы в Госдуму, на которых решили дать право голосовать жителям оккупированного Крыма и жителям непризнанных самопровозглашенных республик на востоке Украины, которым перед этим щедро раздавали российские паспорта.
    • 8 сентября Верховная Рада поддержала постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей".
    • МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

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