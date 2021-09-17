В самоизоляции Путин освоил электронное голосование (видео)

Путин управляет Россией из резиденции в Ново-Огарево / Коллаж "Сегодня"
Находящийся на самоизоляции президент РФ Владимир Путин в пятницу дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Сделал он это в своем рабочем кабинете в резиденции в Ново-Огарево.
Об этом рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как прошло у Путина
"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате. В целом рассчитываю на вашу активную позицию. Сделайте свой выбор", – сказал Путин на камеру после процедуры.
Электронное голосование на выборах в Госдуму проходит в Москве, в оккупированном Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
Незаконные выборы
- Сейчас в России проходят выборы в Госдуму, на которых решили дать право голосовать жителям оккупированного Крыма и жителям непризнанных самопровозглашенных республик на востоке Украины, которым перед этим щедро раздавали российские паспорта.
- 8 сентября Верховная Рада поддержала постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей".
- МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории Украины.