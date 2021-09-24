У США звільнений працівник влаштував масовий розстріл у магазині. Люди ховалися у морозилках

Чоловік відкрив вогонь у магазині Kroger / Фото: Колаж: Сьогодні

У США в штаті Теннессі озброєний чоловік відкрив вогонь по людям у супермаркеті, після чого наклав на себе руки. У результаті одна людина загинула і ще 12 постраждали, з них п'ятеро в критичному стані.

Про це повідомляє Reuters.

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Люди ховалися в морозилках і офісах

Інцидент трапився ввечері 23 вересня (за місцевим часом) в продуктовому магазині мережі Kroger в Колліервілі. Масовий розстріл вже назвали найстрашнішою подією в історії міста.

"Ми знайшли людей, які ховалися в морозильних камерах і замкнулися в офісах", – заявив начальник міської поліції Дейл Лейн.

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Мотиви стрілка і інформація про нього поки невідома. Однак телеканал WREG-TV з посиланням на свої джерела назвав стрілка співробітником магазину, якого звільнили в цей же день.

На місці працюють правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

Що відомо про постраждалих

Внасділок перестрілки загинув працівник магазину. Ще 12 людей були поранені – п'ятеро з них у критичному стані знаходяться у лікарні. Очевидці кажуть, що зловмисник стріляв з "гвинтівки військового зразка".

Передбачається, що він діяв сам. Пізніше тіло стрілка з вогнепальним пораненням знайшли на стоянці біля магазину. Копи припускають, що це було самогубство.