У Страсбурзі прибрали прапор Росії перед будівлею Ради Європи

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Після виключення РФ з Ради Європи з флагштока зняли прапор цієї країни.

"Росія – не Європа", — прокоментували цю подію у Держспецзв’язку.

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Також там нагадали, що Рада Європи визнала росію окупантом Придністров'я.

МЗС рф оголосило 10 березня про вихід з Ради Європи, звинувативши країни ЄС і НАТО в тому, що вони нібито зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування організації".

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