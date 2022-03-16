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У Страсбурзі прибрали прапор Росії перед будівлею Ради Європи

Марія Николаєнко
16 березня, 17:47
Прапор спустили після заяви РФ про вихід з організації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після виключення РФ з Ради Європи з флагштока зняли прапор цієї країни.

"Росія – не Європа", — прокоментували цю подію у Держспецзв’язку.

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Також там нагадали, що Рада Європи визнала росію окупантом Придністров'я.

МЗС рф оголосило 10 березня про вихід з Ради Європи, звинувативши країни ЄС і НАТО в тому, що вони нібито зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування організації".

Ситуація в Україні

  • Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ на деяких оперативних напрямках. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.