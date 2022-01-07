У Тихому океані "прокинувся Вовк"

Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році. Колаж "Сьогодні"

7 січня на найбільшому острові Галапагоських островів Ісабела почалося виверження вулкана Вовк.

Про це повідомляє Yahoo News.

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"Вулкан Вовк починає виверження на острові Ісабела", – зазначили представники Національного парку Галапагос.

Це вже друге виверження Вовка за останні сім років. Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 кілометрів від найближчого людського поселення.

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За даними дослідників з Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1707-метровий вулкан вивергав попіл на висоту в 3800 метрів. Також спостерігається викид лави на південному та південно-східному схилах. Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році після 33 років "сну".

Нагадаємо, влада Іспанії обмежила польоти цивільних літаків над Канарами. через виверження вулкана Кумбре-В'єха . Деякі рейси на острів Пальма було скасовано вранці 23 вересня.

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На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкана Фаградалсфьялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.