У Південній Африці вдарили морози і випав сніг: неймовірні кадри

Місцеві жителі діляться фотографіями незвичних для ПАР зимових розваг і засніжених рівнин

Сніг і мороз у ПАР / колаж "Сьогодні"

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) вже близько тижня фіксують рекордно низькі температури. У деяких районах стовпчик термометра опустився майже до мінус 10 градусів, а місцеві жителі публікують фото слідів лева на снігу з національного парку.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

Сніг у ПАР / twitter.com/KarooHeartland

Зокрема температура опустилася до -10 у місті Кімберлі, в провінції Лімпопо зафіксували 5,5 градуса морозу, а в Йоганнесбурзі температура впала до -7 градусів.

Зимові розваги в ЮАР / twitter.com/KarooHeartland

Місцеві жителі діляться фотографіями незвичайних для країни зимових розваг і засніжених рівнин. Також у Мережі з'явилися кадри зі слідами лева на снігу в Національному парку Кару.

Сліди лева на снігу у ПАР / twitter.com/AfrikanoBorn Реклама

У липні в ПАР, розташованій у південній півкулі, зима, проте зазвичай у цей час температура тут не опускається нижче 10 градусів тепла.

За даними Південноафриканської метеорологічної служби (SAWS), температурні рекорди цього року побито у 19 частинах країни. У Кімберлі і Вармбад Тувумбі мінусові температури востаннє реєстрували кілька десятиліть тому.

Синоптики вважають, що сніг і низькі температури були викликані потужними погодними умовами, які витіснили холодне повітря з Південної Атлантики.

Тим часом Європу терзають повені. "Під водою" опинилися Лондон, деякі райони Бельгії і Швейцарії – вулиці міст перетворилися на річки.

Нагадаємо, у червні снігом засипало високогір'ї Карпат, а температура в горах опустилася до 0 градусів.