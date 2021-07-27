В Южной Африке ударили морозы и выпал снег: невероятные кадры

Местные жители делятся фотографиями необычных для ЮАР зимних развлечений и заснеженных равнин

Снег и мороз в ЮАР / коллаж "Сегодня"

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) уже около недели фиксируют рекордно низкие температуры. В некоторых районах столбик термометра опустился почти до минус 10 градусов, а местные жители публикуют фото следов льва на снегу из национального парка.

Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Снег в ЮАР / twitter.com/KarooHeartland

В частности температура опустилась до -10 в городе Кимберли, в провинции Лимпопо зафиксировали 5,5 градусов мороза, а в Йоханнесбурге температура упала до -7 градусов.

Зимние развлечения в ПАР / twitter.com/KarooHeartland

Местные жители делятся фотографиями необычных для страны зимних развлечений и заснеженных равнин. Также в Сети появились кадры со следами льва на снегу в Национальном парке Кару.

Следы льва на снегу в ЮАР / twitter.com/AfrikanoBorn Реклама

В июле в ЮАР, расположенной в южном полушарии, зима, однако обычно в это время температура здесь не опускается ниже 10 градусов тепла.

По данным Южноафриканской метеорологической службы (SAWS), температурные рекорды в этом году побиты в 19 частях страны. В Кимберли и Вармбад Тувумбе минусовые температуры регистрировали несколько десятилетий назад.

Синоптики считают, что снег и низкие температуры были вызваны мощными погодными условиями, которые вытеснили холодный воздух из Южной Атлантики.

Тем временем Европу терзают наводнения. "Под водой" оказались Лондон, некоторые районы Бельгии и Швейцарии – улицы городов превратились в реки.

Напомним, в июне снегом засыпало высокогорье Карпат, а температура в горах опустилась до 0 градусов.