В Южной Африке ударили морозы и выпал снег: невероятные кадры

Снег и мороз в ЮАР / коллаж "Сегодня"
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) уже около недели фиксируют рекордно низкие температуры. В некоторых районах столбик термометра опустился почти до минус 10 градусов, а местные жители публикуют фото следов льва на снегу из национального парка.
Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".
Снег в ЮАР / twitter.com/KarooHeartland
В частности температура опустилась до -10 в городе Кимберли, в провинции Лимпопо зафиксировали 5,5 градусов мороза, а в Йоханнесбурге температура упала до -7 градусов.
Зимние развлечения в ПАР / twitter.com/KarooHeartland
Местные жители делятся фотографиями необычных для страны зимних развлечений и заснеженных равнин. Также в Сети появились кадры со следами льва на снегу в Национальном парке Кару.
Следы льва на снегу в ЮАР / twitter.com/AfrikanoBorn
В июле в ЮАР, расположенной в южном полушарии, зима, однако обычно в это время температура здесь не опускается ниже 10 градусов тепла.
По данным Южноафриканской метеорологической службы (SAWS), температурные рекорды в этом году побиты в 19 частях страны. В Кимберли и Вармбад Тувумбе минусовые температуры регистрировали несколько десятилетий назад.
Синоптики считают, что снег и низкие температуры были вызваны мощными погодными условиями, которые вытеснили холодный воздух из Южной Атлантики.
Тем временем Европу терзают наводнения. "Под водой" оказались Лондон, некоторые районы Бельгии и Швейцарии – улицы городов превратились в реки.
Напомним, в июне снегом засыпало высокогорье Карпат, а температура в горах опустилась до 0 градусов.
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