Метро затоплено, машины плавают по улицам: стихия снова обрушилась на Европу (видео)

Мощные ливни парализовали огромный Лондон, а в небольших городках Бельгии и Швейцарии улицы превратились в реки

Последствия потопа в Швейцарии, Лондоне и Бельгии. Коллаж "Сегодня"

Наводнения снова терзают Европу, "под водой" оказались Лондон, некоторые районы Бельгии и Швейцарии – улицы городов превратились в реки.

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Несколько часов дождя, и Лондон уже второй раз за месяц уходит под воду. Из-за водного апокалипсиса в столице Англии затопило восемь подземных и одну наземную станцию метро. В вестибюле лондонской подземки бурные потоки. Воды там налило по колено.

Вода поднималась так стремительно, что дороги превратились в каналы, машины проплывали по улицам, а общественный транспорт остановлен. Кроме метро затоплены автомобильные тоннели, дорожные развязки. Спасатели получили более шести сотен звонков о затоплении подвалов, автомобилей и дорог. Пострадавших нет.

Некоторые районы Бельгии тоже поплыли. Особенно пострадали провинции Намюр и Валлонский Брабант юго-восточнее Брюсселя. Страна еще не оправилась от предыдущего наводнения, которое унесло жизни 36 человек, и вот опять – кризисный центр предупреждает о большой воде. Ливни не прекращаются и становятся еще более опасными.

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Льет как из ведра и в центральной Швейцарии. Там тоже под водой железнодорожные станции, дороги и тротуары. Пострадали в основном кантоны Люцерн и Цуг, к тому же последний еще и засыпало градом. Под воду ушли подземные гаражи, подвалы и улицы в пяти муниципалитетах.

Напомним, что недавно больше всех пострадала Германия от "большой воды". Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала пугающей и не поддающейся описанию ситуацию с наводнениями в стране.

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