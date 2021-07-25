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Дороги превратились в каналы: мощное наводнение в Лондоне (фото, видео)

25 июля 2021 22:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вода быстро прибывает, затапливая десятки дорог и магазины, пострадали также некоторые линии метро британской столицы

Потоп в Лондоне / коллаж "Сегодня"

Потоп в Лондоне / коллаж "Сегодня"

Столицу Великобритании накрыли мощные ливни, которые вызвали настоящие потопы в некоторых районах Лондона в воскресенье, 25 июля. На видео очевидцев видны затопленные проезжие части и огромные лужи в магазинах на первых этажах.

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Об этом, в частности, сообщило BBC.

Наводнение в Лондоне/twitter.com/hashtag/londonflood

Наводнение в Лондоне/twitter.com/hashtag/londonflood

Вода быстро прибывает, затапливая десятки дорог, пострадали также некоторые линии метро британской столицы.

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По данным издания, соответствующие службы получили около 300 сообщений о затопленных дорогах и подтоплениях в домах.

На автомобильных дорогах Лондона скопились заторы из-за залившей часть из них воды. А некоторых водителей спасателям даже пришлось вызволять из машин на лодке – в лондонском пригороде Вустер-Парк несколько машин оказались в ловушке под мостом.

Потоп в пригороде Лондона/twitter.com/mrbennbenn
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Потоп в пригороде Лондона/twitter.com/mrbennbenn

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"Невозможно ходить по тротуару. Когда я садился в автобус, вода доходила мне до голеней. Это канал, а не дорога", - написал в соцсетях один из лондонцев.

Наводнение в Лондоне/twitter.com/hashtag/londonflood

Наводнение в Лондоне/twitter.com/hashtag/londonflood

Еще один 28-летний местный житель утверждает, что впервые видит подобное в Лондоне за свою жизнь.

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Предупреждение о ливнях с грозами действует на территории большей части юго-восточной Англии.

Напомним, в субботу наводнение снова накрыло Бельгию, которая и так уже боролась с последствиями проливных дождей и гроз. В одном из городов наводнение повлекло значительные разрушения, а в другом из-за проливного дождя произошел селевой оползень.

Мы также писали, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей и не поддающейся описанию ситуацию с наводнениями в стране.

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