Велика Британія скасувала всі мита на експорт з України

Рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з наступного року.

Про це повідомили в пресслужбі британського уряду.

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Відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім на аграрну та промислову продукцію. У британському уряді переконані, що такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час".

Рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів.

"Зняття мита на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують", – зазначили у Департаменті міжнародної торгівлі Британії.

Також Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для "придушення героїчного народу України". Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу.

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"Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії", – додали у відомстві.

Британія вирішуватиме питання допомоги Україні без схвалення НАТО

Велика Британія залишила за собою право допомагати Україні самостійно. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", – сказав він.

Таку заяву він зробив під час чергового звернення до народу.

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