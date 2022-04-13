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Британія ввела санкції проти Медведчука та ще 205 громадян РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 14:18
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Лондон оголосив санкції щодо цілої низки громадян Росії
Кум Путіна Віктор Медведчук потрапив під санкції Великої Британії. Фото: колаж "Сьогодні"
Кум Путіна Віктор Медведчук потрапив під санкції Великої Британії. Фото: колаж "Сьогодні"

Через війну проти України Велика Британія запровадила санкції щодо ще 206 юридичних та фізичних осіб Росії. До списку потрапив і голова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомляє ТАСС.

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Крім того, до списку санкцій включені гендиректор "Когалимнафтогазу" Вагіт Алекперов, власник акцій АФК "Система" Володимир Євтушенков та ексглава РЗ Володимир Якунін.

Нагадаємо, 24 березня Велика Британія запровадила санкції щодо 59 фізичних осіб та підприємств Росії. Під обмеження потрапили Газпромбанк, Россільгоспбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а також компанія "Російські залізниці" (РЖД), "Совкомфлот", "РусГідро".

Також санкції торкнулися глави Ощадбанку Германа Грефа та засновника "Тінькофф Банку" Олега Тінькова.

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Підтримка Великої Британії

  • 3 квітня на тлі новин про звірства російської армії у Бучі Борис Джонсон заявив, що санкції проти Російської Федерації будуть посилені. Крім того, країна збільшить військову допомогу Україні.
  • Велика Британія постійно відправляє до України військову техніку для того, щоб посилити позиції ЗСУ у боротьбі проти російського агресора.
  • Наприклад, у квітні стало відомо, що Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Крім того, це допоможе уникнути обстріл прибережних міст з моря.
  • У відповідь на злочини армії РФ на території України міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон вимагатиме посилення санкцій проти Москви.

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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