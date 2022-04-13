Британія ввела санкції проти Медведчука та ще 205 громадян РФ

Лондон оголосив санкції щодо цілої низки громадян Росії

Кум Путіна Віктор Медведчук потрапив під санкції Великої Британії. Фото: колаж "Сьогодні"

Через війну проти України Велика Британія запровадила санкції щодо ще 206 юридичних та фізичних осіб Росії. До списку потрапив і голова партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомляє ТАСС.

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Крім того, до списку санкцій включені гендиректор "Когалимнафтогазу" Вагіт Алекперов, власник акцій АФК "Система" Володимир Євтушенков та ексглава РЗ Володимир Якунін.

Нагадаємо, 24 березня Велика Британія запровадила санкції щодо 59 фізичних осіб та підприємств Росії. Під обмеження потрапили Газпромбанк, Россільгоспбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а також компанія "Російські залізниці" (РЖД), "Совкомфлот", "РусГідро".

Також санкції торкнулися глави Ощадбанку Германа Грефа та засновника "Тінькофф Банку" Олега Тінькова.

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