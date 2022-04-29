Великобританія надішле в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів РФ

Група фахівців із Великобританії допомагатиме українському уряду. / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія направить експертів із воєнних злочинів, щоб допомогти Україні в розслідуваннях звірств Російської Федерації в нашій країні

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Реклама

Допомога від Великобританії

Як зазначається, група фахівців допомагатиме українському уряду у збиранні доказів та судовому переслідуванні за воєнні злочини, а також включатиме експертів із сексуального насильства в умовах конфлікту.

Експерти приїдуть до Польщі на початку травня та зустрінуться з міжнародними партнерами, неурядовими організаціями, біженцями та українським урядом, щоб обговорити допомогу, яку можуть надати.

"Росія принесла Україні варварство і здійснила мерзенні звірства, у тому числі щодо жінок. Британський досвід допоможе розкрити правду та притягти путінський режим до відповідальності за свої дії. Справедливість переможе", – зазначила Трасс.

Нагадаємо, міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну і є агресорами

Реклама

Читайте також: