Україна може законно атакувати РФ – британський міністр

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну та є агресорами.

Про це він сказав в ефірі Times Radio, пише The Guardian.

"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна повинна завдати удару вглиб противника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси пального, склади боєприпасів, і це частина війни", – сказав Гіппі.

Міністр підкреслив, що "абсолютно законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics".



Armed forces ministr @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA