Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Україна може законно атакувати РФ – британський міністр

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 13:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У війні Україна має право завдати удар противнику, щоб атакувати його логістичні лінії
Гіппи про можливу атаку РФ
Гіппи про можливу атаку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну та є агресорами.

Про це він сказав в ефірі Times Radio, пише The Guardian.

Реклама

"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна повинна завдати удару вглиб противника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси пального, склади боєприпасів, і це частина війни", – сказав Гіппі.

Міністр підкреслив, що "абсолютно законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

Реклама

Британія вирішуватиме питання допомоги Україні без схвалення НАТО

Велика Британія залишила за собою право допомагати Україні самостійно. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", – сказав він.

Таку заяву він зробив під час чергового звернення до народу.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти