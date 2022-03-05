Велика Британія спростила правила в'їзду для деяких українців: які зміни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Великої Британії запустив розширену візову схему, що дозволяє громадянам України приєднатися до родичів у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Допомога з Великої Британії

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що збільшило кількість щотижневих зустрічей для оформлення віз з 500 до 6000 на тиждень, щоб прискорити розгляд заяв від осіб, які бажають приїхати до родичів у Велику Британію, та збільшило період, протягом якого людям буде дозволено залишатися у країні, до трьох років. Чиновники заявили, що ще зарано говорити про те, скільки людей подасть заявку.

/ Фото: Pixabay

Також чиновники пообіцяли, що незабаром відкриється "необмежений спонсорський маршрут" для українців, які не мають родинних зв'язків у країні, що дозволить громадам, місцевій владі та іншим особам спонсорувати та підтримувати тих, хто потребує приїзду до Великої Британії. Проте вони заявили, що деталі, як маршрут працюватиме, наразі тільки опрацьовуються.

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Британський Червоний Хрест схвалив оголошення про сімейні візи, а також закликав уряд Великої Британії дозволити українцям подорожувати без візи "відповідно до підходу, прийнятого в ЄС".

Як зазначається, схема допоможе українцям приєднатися до родичів у Великій Британії – їм буде надано право на роботу та отримання допомоги. Водночас схема радикально відрізняється від програми евакуації, запущеної у відповідь на кризу в Афганістані у серпні, оскільки чиновники припускають, що ті, хто подасть заявку, залишаться в родичів, і не пропонують блокувати бронювання номерів у готелях для розміщення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально для нього.

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