Борис Джонсон вивчив гасло "Слава Україні!"

Прем'єр-міністр Великобританії почав вивчати українську мову

Лондонці тиснуть на своїх політиків, щоб вони швидше вирішували проблему України / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нині підтримувати Україну в її боротьбі проти Російської Федерації, що зарвалася, – ознака гарного тону. Практично щодня світові лідери роблять нові схвальні висловлювання на нашу адресу на тлі багатотисячних акцій підтримки України їхніми громадянами. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вирішив навіть вивчити кілька фраз державною мовою України та знамените на весь світ гасло "Слава Україні!".

Відповідний відеоролик появився на телеграм-каналі.

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Рідна мова

Українською мовою Джонсон сказав: "Я хочу звернутися до українців тут, у Великій Британії, і до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах".

Потім прем'єр продовжив англійською і сказав, що йому важко уявити, що ми переживаємо зараз. "Все, що ви любите, розбите. Усі у Великій Британії підтримують Україну. Ми робимо все можливе для вашої підтримки та тиску на Путіна. Разом із США та ЄС ми ввели найбільші санкції проти Росії. Ми продовжимо збільшувати санкції, поки Росія не зупинить агресію. Майже щодня розмовляю із Зеленським, дивуюсь його спокою та героїзму українського народу".

І закінчив: "Слава Україні!"

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Підтримка Великобританії