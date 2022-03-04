Борис Джонсон выучил лозунг "Слава Украине!"

Премьер министр Великобритании начал учить украинский язык

Лондонцы давят на своих политиков, чтобы они быстрее решали проблему Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Нынче поддерживать Украины в ее борьбе против зарвавшейся Российской Федерации – признак хорошего тона. Практически ежедневно мировые лидеры делают новые одобрительные высказывания в наш адрес на фоне многотысячных акций поддержки Украины их гражданами. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил даже выучить несколько фраз на государственном языке Украины и знаменитый на весь мир лозунг "Слава Украине!".

Соответствующий видеоролик появлия на телеграм-канале.

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На украинском языке Джонсон сказал: "Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах".

Затем премьер продолжил по-английски и сказал, что ему сложно представить, что мы переживаем сейчас. "Все, что вы любите, разбито. Все в Великобритании поддерживают Украину. Мы делаем все возможное для вашей поддержки и давления на Путина. Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России. Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию. Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа".

И закончил: "Слава Украине!"

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