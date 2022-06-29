Велика Британія ввела санкції проти другої найбагатшої людини Росії

Під санкції Великої Британії потрапляють російські громадяни та компанії / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Великої Британії сьогодні, 29 червня, оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомили в самому уряді.

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Нові санкції

Як зазначається, серед тих, хто потрапив під санкції, – Володимир Потанін, який є другою найбагатшою людиною Росії та власником великого конгломерату "Інтеррос". В уряді Великої Британії заявили, що Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк і частки в Тінькофф Банку після вторгнення Росії до України.

Під санкції також потрапила Ганна Цивільєва, двоюрідна сестра Путіна та президент російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар". Її чоловік – Сергій Цивільєв – є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області.

"Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випускає з уваги, в тому числі й найближче оточення Путіна", – сказав представник уряду.

Також уряд Великої Британії запроваджує санкції щодо групи російських осіб та компаній за їхню участь у репресіях проти цивільних осіб та підтримку режиму Асада в Сирії.

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Крім цього, у Великій Британії діють разом з міжнародними союзниками, щоб запровадити нові заходи, які не дозволять Росії отримати доступ до британських трастових послуг.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, для кого у РФ санкції виявляться згубними Також ми писали, що РФ очікує на новий дефіцит через санкції.