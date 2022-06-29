Великобритания ввела санкции против второго богатейшего человека России

Под санкции Великобритании попадают российские граждане и компании / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Великобритании сегодня, 29 июня, объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили в самом правительстве.

Реклама

Новые санкции

Как отмечается, среди попавших под санкции – Владимир Потанин, который является вторым богатейшим человеком России и владельцем крупного конгломерата "Интеррос". В правительстве Великобритании заявили, что Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке после вторжения России в Украину.

Под санкции также попала Анна Цивилева, двоюродная сестра Путина и президент российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар". Ее муж – Сергей Цивилев – является губернатором богатой углем Кемеровской области.

"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не упускает из виду, в том числе и ближайшее окружение Путина", – сказал представитель правительства.

Также правительство Великобритании вводит санкции в отношении группы российских лиц и компаний за их участие в репрессиях против гражданских лиц и поддержку режима Асада в Сирии.

Реклама

Кроме этого, в Великобритании действуют вместе с международными союзниками, чтобы ввести новые меры, которые не позволят России получить доступ к британским трастовым услугам.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, для кого в РФ санкции окажутся губительными. Также мы писали, что РФ ожидает нового дефицита из-за санкций.