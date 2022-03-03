Велика Британія вводить санкції проти російського "Газпрому"

Росія отримує по заслугах через вторгнення в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Багато країн вже ввели санкції проти Росії через вторгнення в Україну. До них долучилася й Велика Британія. Країна вводить санкції проти "Газпрому".

Про це повідомляє Energy Live News.

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Уряд Великої Британії запровадив санкції проти газової компанії РФ "Газпром".

"Російський газовий гігант "Газпром" потрапив під санкції уряду Великобританії та більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії", — заявив представник міністерства бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Раніше з "Газпромом" розірвала усі зв'язки нафтогазова компанія Shell.

"Великобританія аж ніяк не залежить від постачання російського газу. Наші різноманітні джерела постачання газу та різноманітна структура виробництва електроенергії гарантують, що домогосподарства, підприємства та важка промисловість отримують необхідну їм енергію", — йдеться в повідомленні.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у ряді міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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