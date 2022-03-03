Великобритания вводит санкции против российского "Газпрома"

Россия получает по заслугам из-за вторжения в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Многие страны уже ввели санкции против России из-за вторжения в Украину. К ним присоединилась и Великобритания. Страна вводит санкции против "Газпрома".

Об этом сообщает Energy Live News.

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Правительство Великобритании ввело санкции против газовой компании РФ "Газпром".

"Российский газовый гигант "Газпром" попал под санкции правительства Великобритании и больше не сможет выпускать долговые обязательства или акции в Великобритании", — заявил представитель министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ранее с "Газпромом" разорвала все связи нефтегазовая компания Shell.

"Великобритания никоим образом не зависит от поставок российского газа. Наши разнообразные источники поставок газа и разнообразная структура производства электроэнергии гарантируют, что домохозяйства, предприятия и тяжелая промышленность получают необходимую им энергию", — говорится в сообщении.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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