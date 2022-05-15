Замість "Євробачення" росіяни змагалися в умінні прикрашати могили

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Росія продовжує дивувати безглуздими вчинками та подіями. 14 травня, коли вся Європа дивилася "Євробачення" та раділа перемозі України, у російському Новосибірську провели конкурс оформлення місць поховання. Три команди з Севастополя, Омська та Новосибірська мали за одну годину прикрасити місце поховання за допомогою плиток, живих та штучних квітів та інших матеріалів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За словами організаторів, дивний конкурс "націлений на те, щоб усунути насамперед фокус споживача на інше сприйняття місця поховання".

У командах також заявили, що благоустрій поховань — дуже важлива справа.

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"Необхідно людям пояснювати, що можна вкластися в увічнення, яке буде на багато років. Бетон з гранітом і тротуарною плиткою — вони довго стоятимуть. Це необхідно пояснювати, що вони можуть один раз виконати роботу і приходити відвідати, а не прибирати", — заявив один з учасників.

Чому для цього потрібно саме проводити конкурс, організатори та учасники так і не пояснили.

Зазначимо, 14 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", в якому Росія не брала участі — її усунули через воєнне вторгнення в Україну. Також РФ "вилетіла" зі спортивних та інших міжнародних змагань.

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