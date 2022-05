Росія не виключає капітуляції у війні з Україною – американський генерал

Росія допускає можливість капітуляції у війні з Україною.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Twitter американський генерал, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес.

Ходжес прокоментував заяву посла Росії в США Анатолія Антонова про те, що Росія не має наміру капітулювати.

