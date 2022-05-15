Росія не виключає капітуляції у війні з Україною – американський генерал

Бен Ходжес прокоментував гучну заяву посла Росії у США

Бен Ходжес вважає, що у Кремлі визнають можливість капітуляції реальною / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія допускає можливість капітуляції у війні з Україною.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Twitter американський генерал, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес.

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Ходжес прокоментував заяву посла Росії в США Анатолія Антонова про те, що Росія не має наміру капітулювати.

"Це означає, що вони справді визнають таку можливість реальною", – написав генерал.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H - Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022

Раніше російський дипломат Анатолій Антонов заявив, що Кремль не має наміру капітулювати в Україні.

"Ми твердо і ясно кажемо і однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які тут працюють: такої капітуляції не буде, ніколи не буде", – підкреслив Антонов.

Посол також висловив упевненість, що поставлені президентом РФ Володимиром Путіним задачі війни в Україні "будуть повністю виконані".

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Зеленський висловився про можливість переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки згвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти обличчя".