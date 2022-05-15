У НАТО розповіли, що допоможе Україні виграти війну проти РФ

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У НАТО заявили, що вторгнення Росії втрачає темпи. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу та армії, а також допомоги Заходу.

Про це він сказав на брифінгу у рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Берліні.

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"Жорстоке вторгнення Росії втрачає темпи, і завдяки значній підтримці від союзників та партнерів у мільярдах доларів – військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці – ми знаємо, що завдяки мужності українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", – сказав Джоане.

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