Россия не исключает капитуляции в войне с Украиной – американский генерал

Россия допускает возможность капитуляции в войне с Украиной.

Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский генерал, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Ходжес прокомментировал заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что Россия не собирается капитулировать.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H