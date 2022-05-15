Россия не исключает капитуляции в войне с Украиной – американский генерал

Бен Ходжес прокомментировал громкое заявление посла России в США

Бен Ходжес считает, что в Кремле признают возможность капитуляции реальной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия допускает возможность капитуляции в войне с Украиной.

Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский генерал, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

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Ходжес прокомментировал заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что Россия не собирается капитулировать.

"Это означает, что они на самом деле признают такую возможность реальной", – написал генерал.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H — Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022

Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что Кремль не намерен капитулировать в Украине.

"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты: такой капитуляции не будет, никогда не будет", – подчеркнул Антонов.

Посол также выразил уверенность, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи войны в Украине "будут полностью выполнены".

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Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.

Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".